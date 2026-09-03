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Nivona bringt Nitro Cold Brew aus dem Vollautomaten

Auf der IFA 2026 präsentiert das Unternehmen eine echte Neuheit auf dem Markt der Kaffeemaschinen. Die Vollautomaten produzieren Nitro-Kaffee, ohne Kapseln, Kartuschen und Zapfanlage.

Gleich drei Vollautomaten von Nivona bereiten neben klassischen Kaffeegetränken auch Nitro-Kaffee zu. Bisher mussten Kaffeefans einigen Aufwand betreiben, wenn sie die aus den USA stammende Spezialität auch daheim genießen wollten. Die neuen Modelle Nivo 8111, 8113 und 8117 liefern den Kaffee mit der cremigen Schaumkrone auf Knopfdruck.

Ein wenig Schummelei ist dabei

Wie der Name schon verrät, bildet eigentlich ein echter Cold Brew die Basis für einen Nitro-Kaffee. Ähnlich wie bei einer Zapfanlage für Bier setzen Baristas dann unter Druck Stickstoff zu. Nivona kürzt hier ab und nennt die Grundlage aus dem Automaten deshalb „Chilled Brew“.

Die Nivo-Modelle lassen das Wasser mit wenig Druck über das Kaffeemehl laufen. Für den Nitro-Effekt benötigen die Maschinen keine Kartuschen. Sie nutzen die Umgebungsluft, die ja zu 78 Prozent aus Stickstoff besteht.

Details zur Technik verrät das Unternehmen nicht. Nur so viel: Ein Modul über dem Kaffeeauslauf ist so geformt, dass es Luft über einen Unterdruck ansaugt und mit dem Kaffee vermischt.

Dadurch entstehen die feinen Bläschen, die die typisch samtige Textur von Nitro-Kaffee ausmachen.

Auch technisch hat die 8000er-Plattform ein Upgrade bekommen. Dazu gehören ein TFT-Farbdisplay, eine Zwei-Tassen-Funktion für Kaffee- und Milchgetränke, die entnehmbare Brüheinheit sowie automatische Pflegeprogramme.

Die Preise der Maschinen liegen zwischen 1200 und 1300 Euro.

Titelbild: Stephan Lamprecht

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