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Über 11’000 Teile: Bluebrixx bringt die «Ludmilla» als Klemmbaustein-Lok

Ein Meter lang und voller technischer Details: Bluebrixx hat die Diesellokomotive BR 130, genannt Ludmilla, der DDR-Reichsbahn im Maßstab 1:18 nachgebaut.

Unter dem abnehmbaren Dach verbirgt sich ein detaillierter Maschinenraum. Bluebrixx hat unter anderem den 16-Zylinder-Dieselmotor und die Kühlanlage nachgebildet. Auch die beiden Führerstände sind mit Fahrpulten und Bedienelementen ausgestattet.

Selbst im Führerstand steckt viel Detailarbeit.

Quelle: Bluebrixx

Von außen fallen die markante Frontpartie, die Lüftungsgitter und die beiden dreiachsigen Drehgestelle auf. Die fertige Lok misst 104 Zentimeter in der Länge, 16,4 Zentimeter in der Breite und 28,2 Zentimeter in der Höhe. Sie ist als Schaustück konzipiert und steht auf einer mitgelieferten Präsentationsschiene.

Eine sowjetische Lok für die DDR

Das Vorbild stammt aus der Sowjetunion. Ab 1970 setzte die Deutsche Reichsbahn der DDR die schweren Diesellokomotiven der Baureihe 130 vor allem im Güterverkehr ein. Ursprünglich waren sie auch für den Personenverkehr vorgesehen. Allerdings fehlte ihnen eine Zugheizung, weshalb sie nur im Sommer vor Personenzügen zum Einsatz kamen. Erst die spätere Baureihe 132 erhielt serienmäßig eine elektrische Zugheizung.

Der Spitzname «Ludmilla» hat sich für mehrere Baureihen dieser sowjetischen Lokfamilie eingebürgert. Woher er stammt, ist nicht eindeutig geklärt. Während einige Quellen den Ursprung bei Eisenbahnern in Leipzig vermuten, schreiben andere die Bezeichnung Eisenbahnfans zu.

Lange Entwicklungszeit

Bereits Anfang 2025 kündigte Bluebrixx die Ludmilla mit damals geplanten 10 517 Teilen an. In der fertigen Version sind es sogar 11 109. Damit ist sie das bislang umfangreichste Eisenbahnmodell des Herstellers. Die Bauanleitung umfasst 551 Seiten und führt durch 31 Bauabschnitte.

Klemmbausteine BlueBrixx-Pro Display Lokomotive BR130 Ludmilla 1:18 11109x

Titelbild: Bluebrixx

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