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Tofu aus dem Automaten: Nuvell zeigt auf der IFA 2026 die «Plantein»

Stephan Lamprecht
8.9.2026

Die traditionelle Herstellung von Tofu kann Stunden dauern. Sojabohnen einweichen, pürieren, erhitzen, filtern, gerinnen lassen und schließlich pressen. Mit einer neuen Küchenmaschine soll das schneller gehen.

Um Tofu herzustellen, musst du nur Sojabohnen in die neue Maschine von Nuvell füllen. Den Rest macht die «Plantein» alleine. Sie mahlt, erhitzt und filtert die Zutaten. Abschließend fügt sie ein Gerinnungsmittel hinzu und presst die Masse zu einem Block. 200 Gramm Tofu dauern etwa eine halbe bis eine ganze Stunde. Je nachdem, wie fest du ihn haben möchtest.

Auch Pflanzendrinks möglich

Die «Plantein» kann aber noch mehr, nämlich Pflanzendrinks aus Hafer oder Mandeln herstellen. Der Prozess ist ähnlich wie beim Tofu: Anstatt Soja füllst du nun Hafer oder Mandeln in den Automaten. Jetzt wird gemahlen und gefiltert. Bis zu 1,2 Liter Pflanzenmilch stellt die «Plantein» laut Angaben von Nuvell in 15 bis 25 Minuten her.

Reinigung

Die Maschine spült die internen Kanäle und die Mahlkammer automatisch mit heißem Wasser durch. Die Presse und die Abwasserschalen sollen spülmaschinenfest sein. Reste vom Mahlen gibst du in den Bioabfall oder Kompost.

Das Gerät selbst misst 49 mal 30,5 mal 49 Zentimeter und wiegt stolze 15 Kilogramm, also deutlich mehr als ein Kaffeevollautomat. Noch nennt das Unternehmen keinen Preis.

Ob wir sie in unser Sortiment aufnehmen, kläre ich gerade.

Titelbild: Nuvell

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Stephan Lamprecht
Editor
Stephan.Lamprecht@galaxus.de

Hamburger, Leseratte, Eishockey-Fan. Papa und Grosspapa. Bastelt ständig an seinem Smarthome herum. Interessiert an DIY, Outdoor, Mode und Kosmetik.

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